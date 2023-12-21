Türkiye’den milyonlarca kullanıcısı bulunan X’te sabah saatlerinden bu yana erişim problemi yaşanıyor. Kullanıcılar hesaplarına giremediklerini belirtirken X’te sorun mu var, Twitter Çöktü mü sorularına yanıt arıyor. Peki X’e ne oldu? X kapandı mı?

X ÇÖKTÜ MÜ? NE OLDU?

21 Aralık Perşembe x Çöktü mü sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde Google’da aranıyor. Sabah saatlerinden bu yana Twitter’a bir erişim problemi yaşanıyor. Bu sebeple de kullanıcılar arama motorlarında sorunun kaynağını araştırıyor. Şu an itibariyle x Platformu tarafından yapılan bir açıklama yok. Ancak ünlü sosyal medya uygulamasına girenler hesaplarını kontrol edemiyor.

X NEDEN AÇILMIYOR, TWİTTER’A NE OLDU?

Sabah saatlerinden bu yana Twitter’da tweetleri yükleme problemi var. Ana sayfada yeni tweetler görünmüyor sadece Ekrana bir uyarı çıkıyor. Akış yenilenemediği de diğer sosyal medya platformlarından bildirilen problemler arasında yer alıyor.

SON DAKİKA X KAPANDI MI?

X kapandı mı sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılırken Teknik bir arıza oldu ve kısa süre içerisinde giderilmesi bekleniyor. Ancak şu anda dünyaca ünlü platformdan bir açıklama yapılmadı. Yani Türkiye’de herhangi bir kısıtlama söz konusu değil dünya genelinde bir problem yaşandığı tahmin ediliyor.