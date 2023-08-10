Paylaşımın bir tık tuzağı olduğuna dikkat çeken Ülker, bu tür paylaşımlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak takipçilerinin sahte içeriklere inanmayacağını düşündüğünü belirtti.

Sosyal medya hesabından hakkındaki yalan içerikle ilgili "Keriz silkelemek isteyenlere dikkat" başlığıyla açıklama yapan Ülker şunları söyledi:

"Dijitalde hepimizin iletişimde olabilmesi, paylaşımların yayılım gücü iyi güzel de bir de madalyonun öteki yüzü var… Dolandırıcılar şimdilerde oldukça kötü fotoşoplarla, aslı astarı olmayan sahte paylaşımlarla, hayatımda hiç yapmadığım güya yapılmış röportajlarla keriz silkelemeye çalışıyorlar. Takipçilerim keriz değildir, bunlara inanmaz diye düşünüyorum ama yeri gelmişken de bir uyarayım dedim.

Gerçek olmadığı çok aşikar ama ne olur ne olmaz, boşluğunuza denk gelir eder, sakın tıklayıp paranızı kaptırmayın, dikkat edin!

Yeni nesil dijital dünyanın da olayı bu demek ki, hırsız kuyuya taş atıyor… Neyse ben de bu vesileyle teyit sitelerini öğrendim. Detaylıca açıklamışlar..."