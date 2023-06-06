Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, Tekirdağ'da Uluslararası 57. Kiraz Festivali çerçevesinde yapacağı gösteri uçuşu öncesinde bugün öğlen saatlerinde 2 uçakla keşif yaparken akşam saatlerinde ise tek uçakla prova uçuşu gerçekleştirdi. Tekirdağ kıyı kesimleri ve Rumeli İskelesi üzerinde uçuş yapan SOLOTÜRK, akrobatik hareketler ile izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.



Vatandaşların büyük ilgiyle izlediği gösterilerde 'SOLOTÜRK kalkışı' ve 'SOLOTÜRK tonosu' gibi hareketlerin yanı sıra uçağın hızının en az seviyeye düşürülerek gerçekleştirilen ve dünyanın en zor tekniklerinden biri olan 'Saygı uçuşu' hareketini de gerçekleştiren pilotlar izleyenlerden tam not aldı.

"Tüylerimiz diken diken oldu"

SOLOTÜRK'ün uçuşunu izlemek için sahile akın eden vatandaşlar o anları cep telefonlarının kameralarıyla görüntülerken, prova uçuşunu izlemeye gelen vatandaşlardan Eski Havacı Serdar Bakal, SOLOTÜRK'ün performansını çok beğendiğini söyleyerek, "Eski bir havacı olarak tüylerimiz diken diken oldu. F16 sesi özgürlüğün sesidir. İnşallah bu özgürlüğümüz bitmez ülkemizde. Çok yetenekli pilotlarımız var, çok kabiliyetli pilotlarımız var. Bu da bir bakıma Türk'ün gücünü dünyaya gösteriliyor. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Renkli görüntülere sahne olan prova uçuşlarının yanı sıra asıl gösteri 8 Haziran 2023 tarihinde saat 18.30'da gerçekleşecek.