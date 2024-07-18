MASAK raporunda yer alan bilgileri sizlerle paylaşmadan önce Mama Lobisinin ne olduğundan bahsedelim biraz.

Mama lobisi, sokak hayvanları için mama üreten firmaların, piyasada güçlü bir konum elde etmek ve politik kararları etkilemek amacıyla oluşturdukları bir güç birliğidir. Bu lobi, reklam ve pazarlama kampanyaları, sponsorluklar ve politik bağışlar gibi yöntemlerle hem tüketicileri hem de politika yapıcıları etkilemeyi hedefler.

Türkiye'de uzun zamandır gündemden düşmeyen sokak hayvanları sorunu için hazırlannan yasa tasarısı Meclis'e sunulurken, MASAK'ın hazırladığı raporla mama lobisinin gerçek yüzü de ortaya çıkarılmış oldu. Raporda, bağış adı altında toplanan milyonlarcı liranın şirket kasalarına aktarıldığı tespit edildi...

Söz konusu raporda, finansal hacmi 460 milyar lirayı bulan sektör detaylı bir şekilde incelendi. 7 binden fazla kişi ve bin 500’den fazla firmanın para akışı tek tek gözden geçirildi. MASAK'ın hazırladığı rapora göre, mama lobisinin dört temel ayağı bulunuyor. Bu lobiler; "hayvanseverlik" adı altında kurulan bazı STK'lar, mama üreten belirli firmalar, mama ve hayvan satan petshoplar ve veterinerlik şirketlerinden oluşuyor.

MASAK raporunda ilginç bilgiler yer alıyor. Onlardan biri de bazı hayvan maması üretimi ve ticareti yapan işletmelerin bir çoğunun hayvansever dernek statüsünde bulunan STK'larla üyelik yöneticilik ilişkisi içerisinde olması.

Veterinerlik şirketlerinin çalışanları üzerinden kurulan “hayvansever dernek” ve “mama kumbaraları”na gelen bağışlar sokak hayvanlarına değil yine bu şirketlerin kasalarına gidiyor. Rapora göre 2022-2023 yıllarında kurulan tek ortaklı petshopların bir kısmı doğrudan sözde hayvansever STK’ların güdümünde faaliyet gösteriyor.

DUYGU İSTİSMARIYLA TOPLANAN PARA DUDAK UÇUKLATIYOR

Veterinerlik şirketlerinin çalışanları üzerinden kurulan "hayvansever dernek" ve "mama kumbaraları"na gelen bağışlar sokak hayvanlarına değil yine bu şirketlere akıyor.

Rapora göre 2022-2023 yıllarında kurulan tek ortaklı petshopların bir kısmı doğrudan sözde hayvan sever STK'ların güdümünde faaliyet gösteriyor. Vatandaşların duyguları istismar edilerek toplanan para miktarı da dudak uçuklatıyor.

En çok bağış toplayan 21 derneğin kasalarına 2021-2024 yıllarında giren para miktarı tam 205 milyon lira.

Özellikle sosyal medyada sokak hayvanlarına yardım adı altında para toplanmaya çalışılıyor. Ama bu toplanan paraların ne amaçla kullanıldığı, kimlerin cebine gittiği, kimlerin zenginliiğine zenginlik kattığı da ortaya çıkmaya başladı.

Uzun lafın kısasışu: Sahipsiz sokak hayvanları sorununun ortadan kaldırılması mama lobilerinin hiç işine gelmiyor...