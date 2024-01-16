Soğuk havalarda vücut direncini arttırmak için ceviz, pekmez ve tahin üçlüsü ilgi görüyor. Kırşehir'de yer alan tarihi Uzun Çarşı'da baba mesleği olan aktarcılığı şehirde sürdüren Ünsal Gümüş, özellikle kış mevsiminde tahin, pekmez ve cevizin 'atom' enerjisi sağlayarak vücut direncini soğuklara karşı koruduğunu söyledi. Gümüş, "Tahin, pekmez ve ceviz karışımını biz atalarımızdan gördük. Kendimiz, soğuk havalarda iş yerinde daha sağlıklı ve rahat kalabilmek için tüketiyoruz. Vatandaşa da vücut direncini arttırmak için tavsiye ediyoruz. Tahin ve pekmeze talep çok yüksek. İnsanlar vücut direncini güçlü kılmak için bu ürünleri alıyorlar" dedi.

Özellikle C vitamini, demir, magnezyum ve antioksidanlar bakımından zengin olan üçlünün, vücudu soğuk hava şartlarına karşı koruyarak enerji ve dayanıklılık sağladığı belirtiliyor.