Selçuk Bayraktar: "Oyunun dışında kalmamak için kendimize göre stratejimizi belirledik"

Mevlid Kandili bugün idrak ediliyor! İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir'de hangi camilerde program var?

Kardemir Çelik, ilk yarıda cirosunu %26 artırarak 13,9 milyar TL’ye çıkardı

Bunlar da ilginizi çekebilir

Borsa İstanbul’da 26 Ağustos Hareketliliği: Dev Alımlar ve Geri Pay Satışları Damga Vurdu

Batman Petrolspor ile Sivasspor arasında oynanacak Trendyol 1. Lig 4. hafta karşılaşması,29 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 21.30'da Batman Yeni Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

Darıca'ya 50 dönümlük spor köyü ve kompleks inşa ediliyor

Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları, taktik organizasyonlar ve dar alan oyunları üzerinde çalıştı. Antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında deplasmanda Batman Petrolspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.