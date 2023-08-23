Krom kimyasallarında dünya lideri olan ve dünyanın en büyük üç soda üreticisi arasında yer alan Şişecam, bazik krom sülfatta Tankrom® markasıyla dünyanın en çok tercih edilen üreticisi konumunda yer alıyor. Şişecam, 29-31 Ağustos tarihleri arasında Şangay Yeni Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan Şangay Deri Fuarı’nda yerini alarak ürünlerini ziyaretçilerle buluşturacak.

Çin Deri Endüstrisi Birliği (CLIA) ve APLF Limited tarafından düzenlenen, küresel deri endüstrisinin odak noktası olan Şangay Deri Fuarı’nda Şişecam, deri kimyasalları alanındaki ürünlerini sunarak sektör profesyonelleriyle bir araya gelecek. Kimyasallar alanındaki tecrübesiyle sektörde çözüm ortaklığı sağlayan Şişecam, Tankrom® ve ecol-tan® markalı ürünleri ve kullanım alanlarıyla ilgili E2-C03 numaralı standında ziyaretçilerine bilgi verecek.