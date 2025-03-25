Geri alımların en büyük kısmını ise 339 milyon 145 bin 600 liralık alımla BİM yaptı. Bu miktar, toplam geri alımların yaklaşık yüzde 41'ini oluşturdu.

BİM’i, 66,7 milyon liralık alımla Türk Hava Yolları takip etti. Ayrıca Halkbank 52,3 milyon lira, Gübre Fabrikaları 51 milyon lira ve Türkcell ise 50 milyon liralık geri alımlar gerçekleştirdi. Bu veriler, şirketlerin piyasa koşullarındaki belirsizliklere karşı stratejik bir hamle olarak hisse geri alımlarına yoğunlaştığını gösteriyor.

Kaynak: Ekonomim