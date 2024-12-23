Protestolar, Trajik Olayın Ardından Gerçekleşti

Sırbistan'ın Novi Sad kentindeki tren garındaki trajik çökme olayının ardından, Belgrad’daki Slavija Meydanı'nda düzenlenen protestoya öğrenciler, çiftçi sendikaları ve birçok vatandaş katıldı. Protesto, hayatını kaybedenler için 15 dakikalık saygı duruşu ile başladı. Katılımcılar, cep telefonlarının ışıklarıyla "Hırsız Vucic" sloganları atarak öfkeyi dile getirdi. Bazı protestocular ise “Hepimiz sundurmanın altındayız” ve “Ellerinizde kan var” yazılı pankartlar taşıdı. Protesto sırasında Vucic ve Novi Sad Belediye Başkanının istifası talep edildi.

Ülke Tarihinin En Kalabalık Protestosu

Sırbistan'da gösteri ve mitingleri kaydeden Kamu Mitingleri Arşivi, protestoya katılanların sayısının 100 binden fazla olduğunu belirterek, bu gösterinin, 2000 yılında Slobodan Miloşeviç’in devrilmesi sırasında gerçekleşen en büyük protesto gösterisinden daha kalabalık olduğunu açıkladı. Öte yandan, Sırbistan İçişleri Bakanlığı, katılımcı sayısını 30 binden az olarak duyurdu.

Vucic: "Sırbistan Duramayacak"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, protestoların ardından sosyal medya hesabından açıklama yaparak, “Bugün Sırbistan için harika bir gün, 30 km yeni otoyolun açılışı yapıldı. Muhalefet ise büyük bir protesto gösterisi düzenledi. Herkesi, ülkemizdeki tüm insanlar için birlikte çalışmaya ve onlara güvenli bir gelecek sağlamaya davet ediyorum. Sırbistan duramaz ve durmayacak” dedi.

Polis, Olayla İlgili 13 Kişiyi Gözaltına Aldı

1 Kasım’daki olayın ardından, polis aralarında bir bakanın da bulunduğu 13 kişiyi gözaltına aldı. Muhalefet partileri, çökme olayının hükümetin yolsuzlukları ve adam kayırma nedeniyle ortaya çıkan kalitesiz inşaatlardan kaynaklandığını iddia ederek, çeşitli tarihlerde protestolar düzenledi. Hükümet yetkilileri ve Cumhurbaşkanı Vucic ise bu iddiaları reddederek, sorumluların hesap vereceğini belirtti.