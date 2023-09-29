Ticaret Bakanlığı Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) 2022 yılı verilerine göre, Türkiye’de e-ticaretin genel ticarete oranı 2019 yılında yüzde 9,8, 2020 yılında yüzde 15,7, 2022 yılında ise yüzde 18,6 olarak kayda geçti. Aynı zamanda 2022 yılı itibarıyla e-ticaret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 109’luk artışla 800,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Sipariş adedi ise 2022 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 43 artışla 3 milyar 347 milyon adetten 4 milyar 787 milyon adede yükseldi.



Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, e-ticaret hacminde gerçekleşen söz konusu yüksek oranlı artış ile geleneksel alışverişlerde yapılabilen satıcının kimliği ile malın fiziki kontrolünün yapılmaması durumu tüketicilerin daha fazla korunması ihtiyacını ortaya çıkardı ve bu kapsamda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde yapılan düzenlemelerin önemi bir kat daha ortaya çıktı. Söz konusu düzenlemeler ile tüketiciler korunurken düzenlemelere aykırı davranışları ile sektörde haksız rekabete neden olan ve adil rekabet şartlarını bozan firmaların neden olduğu olumsuzluklara engel olundu.



Ticaret Bakanlığı tarafından girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi gerekçelerle ya da fiyat artışlarından yararlanarak daha fazla kar elde etme amacı ile ödemesi yapılan siparişlerin stokta bulunmama gibi gerekçelerle iptal edilmesi neticesinde tüketicileri mağdur eden uygulamalar başta olmak üzere mesafeli sözleşmelerde cayma hakkı kullanımında bedel iadesi ile teslim ve ifa yükümlülükleri sıkı bir şekilde denetleniyor. Bu çerçevede 2023 yılında bugüne kadar denetlenen 61 firmadan mevzuata aykırı uygulamaları tespit edilen 44 firmaya toplam 78 milyon 530 bin 902 lira idari para cezası uygulandı.