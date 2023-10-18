Kış aylarının sevilen meyvesi kestane Sinop’ta kilosu 300 liradan satılıyor.

Kestane satıcısı Cemalettin Ergül, fiyatlara yönelik yaptığı açıklamada, "Kestane kısıtlı, hastalık var. Rekolte düşük olduğu için fiyatlar yüksek. Geçen sene 80-100 lira olan fiyatlar bu sene 200-300 lira" dedi.



25 yıllık Ziraat Mühendisi Göksel Demirel, kestane ağaçlarının ormanlık alanlarda değil tapulu araziler de olması gerektiğine dikkat çekerek, "Kestane fiyatlarının yüksek olması normal çünkü kestaneler yıllardır bir hastalıkla karşı karşıya. Kanser hastalığı. Kestanelerin sayısı gün geçtikçe azalıyor. Yeni kapalı kestane bahçeleri Sinop bölgesinde henüz yok gibi görünüyor. Belki yeni yeni kurulmakta. Bu yıl kestaneler üzerinde gal arısı olarak adlandırılan bir zararlı türün etkisi görülüyor. Şu an için kimyasal mücadelesi henüz mevcut değil; sadece biyolojik mücadele yöntemleri kullanılıyor. Çukurova Üniversitesi tarafından avcı böceklerin üretildiği ve bu böceklerle tedavi yöntemlerinin geliştirildiği belirtiliyor. Aslında genel bir sorun var. Kestane ağaçlarının meyve ağacı mı, yoksa orman ağacı mı olduğu konusunda yaşanan belirsizlik. Kestane ağaçları, insanların tapulu arazilerinde bulunmuyor. Bu nedenle, bir kestane ağacına bakım yapmak için ormandan izin almak gerekiyor. İlk olarak, kestane ağacının meyve ağacı mı, yoksa orman ağacı mı olduğunun ayrımının yapılması gerektiği bir sorun olarak ortaya çıkıyor" diye konuştu.