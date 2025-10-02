Bakan Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, küresel ticaretteki belirsizliklere ve olumsuz ekonomik şartlara rağmen Ocak-Eylül döneminde ihracatın yıllık bazda yüzde 4,1 artarak yıllıklandırılmış 269,7 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Şimşek, ihracatın önümüzdeki dönemde de büyümesini destekleyecek faktörlere dikkat çekti. Bakan, "Ana ticaret ortaklarımızda büyümenin hızlanması, yurtiçi ve yurtdışında finansmana daha kolay ve uygun şartlarla erişim, avro/dolar paritesinin katkısı ihracatımızı destekleyecektir" dedi.

Ayrıca ithalattaki artışa rağmen mal ve hizmet ihracatındaki olumlu performans sayesinde cari dengenin sürdürülebilir seviyelerde kaldığını vurgulayan Şimşek, katma değerli üretim ve rekabet gücünü artıran politikalarla üreticilerin ve ihracatçıların desteklenmeye devam edileceğini söyledi.

Bakanın açıklamaları, Türkiye ekonomisinin küresel belirsizlikler karşısında ihracatta direnç göstermeye devam ettiğini ve önümüzdeki dönemde büyüme potansiyelinin sürdüğünü ortaya koydu.