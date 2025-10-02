BUYSAD (Büfe, Yemek ve Servis Sanayicileri Derneği) Başkanı Abidin Şakir Özen, sektörün yaşadığı mali baskıları gündeme taşıdı.

Başkan Özen, kuraklığın tetiklediği gıda fiyatı artışlarının ve enerji giderlerindeki yükselişin, sektörün sürdürülebilirliğini tehdit eden başlıca faktörler olduğunu belirtti. Özen, resmi verilere göre gıda fiyatlarının yıllık bazda yüzde 30’un üzerinde arttığını vurguladı ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıklamalarının da bu oranı doğruladığını hatırlattı.

“Manşet enflasyon düşüyor, ama gıda fiyatları yüzde 30’un üzerinde. Bu durum yemek üreticilerinin maliyetlerini doğrudan etkiliyor” diyen Özen, taşımalı yemek hizmetlerinde akaryakıt fiyatlarının artışının ve enerji giderlerindeki yükselişin firmaların yükünü daha da ağırlaştırdığını kaydetti.

Başkan Özen, sektörün fiyat-maliyet dengesini korumanın güçleştiğini örnekle anlattı: “Bir kafede iki fincan kahve fiyatına denk gelen bir bedelle biz müşterilerimize dört kap yemek sunuyoruz. Ancak gıda fiyatlarının artışı, enerji ve akaryakıt maliyetleri ve işçilik giderleri bu dengeyi giderek zorlaştırıyor.”

Özen, firmaların sıkı mali disiplinle çalıştığını ancak mevcut koşullar altında rekabeti ve maliyeti yönetmenin giderek güçleştiğini ifade etti. “Gıda enflasyonu sektörü ciddi şekilde etkiliyor. Önümüzdeki dönemde başka zorluklarla karşılaşmamak için kamuoyunun ve hizmet verdiğimiz kurumların bu tabloyu doğru değerlendirmesi gerekiyor” dedi.