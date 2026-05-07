ASELSAN, Türkiye’den ve dünyadan savunma sanayinin büyük oyuncularını buluşturan İstanbul’daki SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarında dikkat çeken sistemlerini tanıtmaya devam etti. Fuarda FULMAR 500A ile TOLUN ailesinden TOLUN-L, TOLUN-F ve TOLUN EW’nin lansmanı küresel oyuncuların ilgisini çekti.

SAHA’da tanıtılan FULMAR 500A Radarı; AKINCI ve AKSUNGUR İHA platformları başta olmak üzere, insansız hava araçlarına ve insanlı karakol uçaklarına entegre edilebilecek şekilde geliştirildi. FULMAR, tek bir sistem ile çoklu görev icrasını mümkün kılan yapısıyla dikkat çekiyor.

Tek radar, çoklu hakimiyet

FULMAR; su üstünde İnsansız Deniz Aracı ve mayınların yanı sıra; su üstü, kara ve hava hedeflerini eş zamanlı olarak tespit ve takip edebilme kabiliyeti ile sahada bütünsel bir gözetleme yeteneği sunuyor. Sistem; hava-hava ve hava-yer görevlerinde yüksek menzillerde çoklu hedef tespit ve takibi sağlıyor. Hareketli kara hedeflerini anlık olarak belirleyebilen FULMAR, SAR görüntüleme ile yüksek çözünürlüklü yeryüzü haritaları oluşturabiliyor.

Bulut altı görüntüleme kabiliyetine sahip olan FULMAR, farklı görevleri tek platformda birleştirerek operasyonel yükü azaltıyor, etkinliği artırıyor. FULMAR, Aktif Elektronik Taramalı Dizi (AESA) mimarisi sayesinde; yüksek tarama hızı, çoklu hedef takibi ve düşük tepki süresi ile öne çıkıyor. Bu teknoloji, sahada anlık veri akışı sağlayarak karar vericilere zamanında ve güvenilir bilgi sunuyor. Sistemin hava platformlarına kazandıracağı yüksek durumsal farkındalık ile sahada önemli bir güç çarpanı olması hedefleniyor.

TOLUN ailesinin yeni üyeleri

TOLUN-L, Çoklu Taşıma Salanı (SADAK 4T) aracılığı ile taşınabilen tümleşik ANS-KKS ve Lazer Arayıcı Başlık Güdümlü 250 lb. Sınıfı, parçacık etkili harp başlığına sahip tam atım bir mühimmat olarak dikkat çekiyor. İnsansız Hava Araçlarında Kullanımda açılır kanat yapısı ile 50+ km menzile sahip olan TOLUN-L, lazer arayıcı başlığı sayesinde kritik önemdeki hareketli veya sabit sabit hedeflere hassas angajman ve düşük yanaş hasar kabiliyeti sağlamaktadır. TOLUN-L çalışma prensibi olarak hava araçlarından ayrıldıktan sonra ilk KKS çözümü sağlanıncaya kadar ANS güdümlü olarak uçuşuna devam edebiliyor. TOLUN-L, hedeften yansıyan lazer enerjisini tespit ettikten sonra ise lazer arayıcı başlığı döngüye alarak hedefe angajmanını tamamlayabiliyor. Her türlü hava şartında kullanılabilen TOLUN-L, yol noktası takibi yapabiliyor. Seçilebilir vuruş açısına sahip olan TOLUN-L, sorti sayısın düşürerek, operasyon maliyetlerini azaltabiliyor.

Belirli mesafede maksimum etki

TOLUN-F, gelişmiş özelliklere ek olarak hedef üzerindeki tahribat gücünü en üst düzeye çıkarabilmek için, kokpitten programlanabiliyor. TOLUN-F zaman ayarlı elektronik tapasını ve mühimmat hedefe çarpmadan önce belirli bir mesafeden harp başlığını patlatmaya olanak sağlayan yaklaşım sensörünü içeriyor. TOLUN-F, sahip olduğu parçacık tesirli harp başlığı, hedef üzerinde belirli bir mesafede patlayarak çeşitli hedef tiplerine karşı maksimum hasarı sağlıyor.

Elektronik Harp Kabiliyetine Sahip Uzun Menzilli Mühimmat

TOLUN EW, elektronik harp kabiliyetine sahip uzun menzilli tam atım bir mühimmat olarak milli imkanlarla geliştirildi. TOLUN EW, hedef üzerinde belirli bir süre havada kalarak elektromanyetik spektrumda etki oluşturmak ve gerektiğinde hedefe angaje olmak üzere tasarlandı. Sistem; karıştırma, aldatma, bastırma özellikleri ile hava savunma sistemlerine karşı etkinlik gücünü artırıyor.