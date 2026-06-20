Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılması üzerine Silivri Belediye Meclisi, belediye başkanvekilini belirlemek üzere toplandı. Toplantıda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Yalçın Ekici, 20 oy ile belediye başkanvekili seçildi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine vekalet edecek ismin belirlenmesi için Belediye Meclisi, bugün saat 10.00'da toplandı. Başkanvekili seçiminde CHP Yalçın Ekici'yi aday olarak gösterirken, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) grupları aday çıkarmadı. 25 kişinin katıldığı oylamada CHP'li Yalçın Ekici 20 oyla Silivri Belediye Başkanvekili seçildi. Oylamada 5 boş oy kullanıldı.