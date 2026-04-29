Yeni kurumsal kimlik dönüşümünü tamamlayan Mengerler Samsun bayi ve yetkili servisinde yapılan çalışmalarda ağır ticari araç müşterilerine özel alanlar oluşturulurken, tesisin servis altyapısı güçlendirilerek günlük 30 araca hizmet verebilecek kapasiteye ulaşıldı.

Mercedes-Benz Türk, müşteri deneyimini daha da ileriye taşımak ve hizmet kalitesini daha da artırmak amacıyla bayi ve yetkili servis ağındaki yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Mengerler Samsun bayi ve yetkili servisinde gerçekleştirilen çalışmalar ile mevcut yapı Mercedes-Benz’in global kurumsal kimlik standartlarına uygun şekilde yenilendi.

13 bin metrekare arsa üzerinde kurulu olan tesis yaklaşık bir yıl süren yenilenme süreciyle birlikte, modern altyapısı ve güncel donanımıyla bölgedeki ağır ticari araç müşterilerine daha yüksek standartlarda hizmet sunmaya hazır hale getirildi.

Ağır Ticari Araçlara Özel Güçlü Servis Altyapısı

Gerçekleştirilen yenilemeyle birlikte atölye alanında yapılan iyileştirmeler kapsamında servis kanalları uzatılırken, yapılan ilavelerle servis alanı genişletilerek kapasite arttırıldı Toplam 4 kanallı atölye yapısına ulaşan tesis, günlük 30 araca hizmet verebilecek kapasitesiyle bölgedeki taşımacılık operasyonlarına kesintisiz destek sunacak şekilde konumlandı.

Hizmet Ağımızı Sürekli Geliştiriyoruz

Mercedes-Benz Türk Bayi Ağı ve İş Geliştirme Direktörü Can Balaban, gerçekleştirilen dönüşüme ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Mercedes-Benz Türk olarak bayi ve yetkili servis ağımızı sürekli geliştirerek müşterilerimize en yüksek hizmet standartlarını sunmayı hedefliyoruz. Mengerler Samsun bayi ve yetkili servisimizde tamamladığımız bu dönüşüm, hem operasyonel verimliliği artıran hem de müşteri deneyimini daha da güçlendiren önemli bir adım niteliğinde.”

Hızlı, Şeffaf ve Güvenilir Bir Deneyim Sunmak Önceliğimiz

Mengerler Samsun Genel Müdürü Özkan Demir ise şunları söyledi: “Mengerler Samsun olarak, müşterilerimize satış ve satış sonrası hizmetlerde hızlı, şeffaf ve güvenilir bir deneyim sunmayı önceliğimiz olarak görüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu dönüşümle birlikte hem operasyonel kapasitemizi daha da güçlendirdik hem de ağır ticari araçlara özel olarak yapılandırdığımız alanlarla müşterilerimize daha da odaklı bir hizmet sunma imkânı elde ettik. 30’a yakın çalışanımız ile kamyon ürün grubunda müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına yanıt verebiliyoruz. Satış ve satış sonrası hizmetler ekiplerimizin koordinasyonu sayesinde müşterilerimize kesintisiz bir deneyim sunarken, Mercedes-Benz Türk’ün global standartlarını Samsun’da en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyoruz.”