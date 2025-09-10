Özellikle yaz aylarında etkili olan yüksek sıcaklıklar, fıstık ağaçlarının verimini olumsuz yönde etkiledi. Üreticiler, geçen yıla göre rekoltede ciddi düşüş yaşandığını ve yüzde 80'e varan kayıp olduğunu belirtti. Fıstık üreticisi Adnan Bingöl, bu yıl rekoltede büyük kayıp yaşandığını belirterek, "Bu sene Siirt fıstığında yüzde 80 oranında düşüş var. Kuraklık çiftçiyi çok etkiledi. Bu sadece fıstıkta değil, buğdayda da aynı. Normal arazide bile büyük kayıp yaşanırken taşlık yerlere gittiğinizde bu oran yüzde 90'a kadar çıkıyor" dedi.

Özellikle Kurtalan bölgesinde kuraklığın etkisinin ağır hissedildiğini ifade eden Bingöl, "Hiç kimse bu duruma sahip çıkmadı. Ne milletvekilleri ne de yetkililer konuyu gündeme getirdi. Köylerin genelinde kuraklık var. Çiftçi mağdur durumda" diye konuştu.

Geçen yıl ile bu yıl arasındaki farkı da anlatan Bingöl, "Geçen yıl iyiydi, kuraklık yoktu. İdare ediyorduk. Ama bu sene durum çok farklı. Normalde bu tarladan 10 ton civarında ürün bekliyorduk. Şimdi ise ancak 1–2 ton alabiliriz, o da belli değil. Çünkü salkımlarda kuraklıktan dolayı habbeler çürümüş durumda. Suyumuz da yok denilecek kadar azaldı" ifadelerini kullandı.