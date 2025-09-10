Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, Strazburg’da düzenlenen Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda yaptığı “Birliğin Durumu” konuşmasında, Gazze’deki insani krize dikkat çekerek İsrail’e yönelik yaptırımların sinyalini verdi.

Von der Leyen, konuşmasında Gazze’de yaşananları “dünyanın vicdanını sarsan felaket” olarak nitelendirdi. Yiyecek bulamayan insanlar ve hayatını kaybeden çocukları örnek gösteren von der Leyen, “İnsan eliyle yaratılan kıtlık asla bir savaş silahı olamaz. Bu, çocuklar ve insanlık adına derhal durdurulmalı” dedi.

AB Komisyonu Başkanı ayrıca, İsrail hükümetinin aşırı görüşlü bakanlarının şiddeti kışkırtan eylemlerine ve Batı Şeria’daki E1 yerleşim planlarına da tepki gösterdi. Bu girişimlerin “iki devletli çözümü baltalamaya yönelik açık bir çaba” olduğunu vurgulayan von der Leyen, birçok AB ülkesinin kendi yaptırımlarını ilan ettiğini hatırlattı.

Von der Leyen, Komisyonun Horizon Europe programına İsrail’in katılımını kısmen askıya alma önerisinin üye ülkeler nezdinde çoğunluk elde edememesi nedeniyle engellendiğini belirtti. Ancak, İsrail’e verilen ikili desteğin askıya alınacağını, aşırılık yanlısı bakanlar ve yerleşimcilere yaptırım önerileceğini ve Ticaret Ortaklık Anlaşması’nın bazı kısımlarının askıya alınacağını duyurdu.

Buna ek olarak, von der Leyen, gelecek ay Gazze’nin yeniden inşası için uluslararası iş birliğini hedefleyen bir “Filistin bağışçı grubu” kurulacağını açıkladı. Bu girişimin Fransa ve Suudi Arabistan tarafından düzenlenen New York konferansının ivmesini artıracağı ifade edildi.

Von der Leyen, 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’e verdiği koşulsuz destek nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Avrupa kamuoyunun ve bazı üye ülkelerin tepkisini çeken bu durum, AB’nin tarafsızlık ve uluslararası hukuka bağlılık iddialarını sorgulanır hale getirmişti.