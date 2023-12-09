Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) 28 Kasım tarihinde yaptığı yazılı açıklama ile mevzuata aykırı işlemleri ve kötü yönetimleri nedeniyle Türkiye’de faaliyet gösteren iki sigorta şirketine tedbir uygulandığını duyurdu. Dün akşamdan itibaren söz konusu iki şirkete ait poliçelerin iptallerine başlandığının öne sürülmesiyle sektörde paniğe neden oldu. Gece yarısı bu şirketlerden yapılan kasko, yangın, konut ve zorunlu koltuk ferdi kaza sigortaları gibi poliçelerinin iptal edilmeye başlandığı belirtildi.



Acenteler tedirgin

Sigorta acentelerinde poliçe iptallerinin ardından tedirginlik yaşandığı aktarıldı. Bazı acente çalışanlarının müşteriler tarafından tehdit edildiği ve tartaklandığı ifade edildi. Süreçle ilgili çözüm bekleyen acenteler SEDDK'ten bir adım bekliyor.



tedbir uygulamasının ardından birçok hasar oluşmuş başlangıçta hasar dosyası bile oluşturulmadığı, devamında hasar dosyası oluşturulmuş fakat araç onarımlarına başlanması mümkün olmamış müşteriler ile acentelerin karşı karşıya bırakıldığı aktarılırken süreç ilerledikçe bu gibi durumların artmasından endişe duyulduğu söylendi. 120 bin civarındaki sigortalı, binlerce acente ve çalışan günlerdir büyük mağduriyet ve belirsizlik içerisinde olduğu iddia edildi.



SEDDK söz konusu şirketlerin mevcut yönetim kurulu üyelerinin tamamının görevlerine son verilerek yeni yönetim kurulu üyelerinin atanmasına ve sigorta portföylerinin idaresinin Güvence Hesabına bırakılmasına karar vermişti.



SEDDK şu açıklamayı yapmıştı :

"Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) 28 Kasım 2023 günü bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bilindiği üzere sigortacılık ve özel emeklilik sektörü Kurumumuzun sürekli gözetim ve denetimi altındadır. Uluslararası saygınlığa ve güçlü sermaye yapısına sahip olan sektörümüz, son dönem finansallarına göre sermaye yeterlilik seviyesinde ve özkaynak karlılığında tarihi zirvelere ulaşmıştır. Bununla birlikte; mevzuata aykırı işlemleri ve kötü yönetimleri nedeniyle Kurumumuzca bir süredir kademeli önlemler uygulanan ve verilen makul süreye rağmen durumlarını iyileştiremeyen GRI SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ve SINIRLI SORUMLU MELLCE KARŞILIKLI SİGORTA KOOPERATİFİ’ne, sigortalılarımızın hak ve menfaatlerinin korunması ve sektörümüzün negatif yönde etkilenmemesi amacıyla tedbir uygulanması gereği hasıl olmuştur. Bu bağlamda; 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 20’nci maddesi uyarınca söz konusu şirketlerin mevcut yönetim kurulu üyelerinin tamamının görevlerine son verilerek yeni yönetim kurulu üyelerinin atanmasına ve sigorta portföylerinin idaresinin Güvence Hesabına bırakılmasına karar verilmiştir. Süreçten etkilenenlerin sigortalılığının devamı ve haklarının korunması amacıyla, Türkiye Sigorta Birliği öncülüğünde telafi edici planlar oluşturulması için gerekli girişimler başlatılmıştır. Yukarıda bahsedildiği üzere söz konusu tedbirlerimiz; sektörümüzü etkilemeyecek ölçekteki mezkur şirketlerle sınırlı olup, ısrarlı kötü yönetim ve mevzuata aykırı işlemleri sona erdirmeye yöneliktir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”