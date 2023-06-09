sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre otomotiv sektöründeki fahiş fiyatların mercek altına alınmasının ardından bayilerin yeni oyunları da ortaya çıkıyor. Fırsatçı bayiler, tüm yaptırımlara rağmen arkadan dolaşmanın yolunu buluyor. Kur artışı sonrası zamlanan araçların fiyatına bir de piyasada 20-30 bin TL olan aksesuarları 200 bin lira olarak ekleyen bayilerin son oyunu ise araç sırası oldu.

Bayiye sıfır araç almak için giden müşterilerine kendilerinin oluşturduğu sırada bekleyenler listesini gösteriyorlar. Fırsatçılar, sıraya girip listeye adını yazdırmak isteyen alıcılardan da 50 bin ila 200 bin TL arasında 'sıra parası' istiyor.

Otomobil fiyatından hariç alınan sıra parası olayında sistem şöyle işliyor: Bir müşteri araç almak için bayiye gittiğinde bayi bir liste gösteriyor. "Bu listeye artık yeni müşteri yazamıyoruz. Bir sonraki listemiz de dolmak üzere. Eğer listeye adınızı yazdırmak istiyorsanız 50 bin TL alıyoruz. Sırada 50 kişi var. Ancak 10 araç gelirse listedeki ilk 10 kişiye vereceğiz. Sonra gelenleri de size vereceğiz. Eğer listede öne çıkmak istiyorsanız 100 bin TL ödeyin sizi listede öne çekelim" diyorlar.