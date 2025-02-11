Soğuk hava ve karın etkisi altındaki denizler, balık fiyatları üzerinde büyük bir değişiklik yaratmadı. Balık satıcısı Yaşar Köse, "Soğuk hava balıkların yağlanmasına yardımcı oluyor, bu da hamsiyi olumlu etkiliyor. Ancak mezgit avında azalma oldu" dedi. Hamsinin kilosu 150 TL, mezgit ve istavritin kilosu ise 100 TL’den satılmaya devam ediliyor. Ayrıca kültür balıklarının fiyatları da boyutlarına göre değişiyor. Barbunun kilosu 100-400 TL arasında, somon ise 200 TL’den satışta.

Vatandaşlar, balık fiyatlarının mevsim şartlarına göre normal olduğunu, ancak fırtınanın geçmesiyle fiyatların daha da düşmesini umduklarını belirtti. Balık tezgahlarında en çok tercih edilen balıklar ise hamsi, mezgit, istavrit ve barbun oldu.

Fiyatlar, somon 200 TL, alabalık 150 TL, tirsi 150 TL, kefal 100 TL, çinakop 350 TL ve palamut ise 150 TL’den satılıyor.