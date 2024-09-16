İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlüklerince Batman, Balıkesir, İzmir, Edirne, Isparta, Manisa, Siirt, Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Konya, Mersin, Malatya, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Sivas ve Uşak’ta "nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık", "futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis", "çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi" olmak üzere siber suçlardan arananlara yönelik gerçekleştirilen "Siberağ-7" operasyonlarında 46 kişinin yakalandığını belirtti.

Bu kişilerden 38'inin 5 yıla kadar, 7'sinin 5-10 yıl arası, 1'inin ise 10 yıl ve üzeri süredir arandığı tespit edildi.

Operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki siber suç ve suçlularla mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.