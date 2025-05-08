Yorgunluk ve dikkat dağınıklığı kaynaklı kazaların önlemede hayati bir adım olan sistem, sürücülerin yüzünü ve göz hareketlerini anlık olarak takip ve analiz ediyor.

Sistem, sürücünün gözünün %75 oranında 1.5 saniye boyunca kapalı kalması durumunda yorgunluk belirtilerini algılarken, sesli ve titreşimli uyarılarla sürücülerin güvenli bir şekilde mola vermelerini sağlıyor ve bu sayede olası kazaları önlemeye yardımcı oluyor.

Aynı zamanda, sistemin algıladığı bu durum, cihaz servis sağlayıcısının 7/24 hizmet veren izleme ekipleri tarafından da takip edilerek sürücülerin emniyetli şekilde mola vermesi sağlanıyor.

Söz konusu sistemle Shell, akaryakıt arz güvenliğini sağlayan ağır vasıtaların herhangi bir kazaya karışma riskini minimize ederek sürücülerin, yayaların ve çevrenin güvenliğini sağlıyor.

Yılda yaklaşık 30 milyon km yol katediliyor

Shell’in akaryakıt ve LPG taşıyan ağır vasıta araçları, Türkiye’de yıllık yaklaşık 30 milyon kilometre yol katediyor ve şirket bu süreçte yol güvenliğini en üst seviyede tutmak için çeşitli tedbirler alıyor.

2022 yılında pilot olarak başlatılan sistem, 2024 Eylül itibarıyla tüm filoda aktif hale getirilerek, kritik kazasız ikmaller sürdürüldü.

“Kritik kazasızlıktaki ilerlememizi teknolojiyle güçlendirdik”

Yol Emniyeti konusunu her zaman operasyonları kazasız sürdürmek anlamında oluşturulan “Hedef Sıfır” vizyonuyla ele aldıklarını belirten ve Shell’in Türkiye’de yıllardır can kayıplı bir kaza yaşamadığını paylaşan Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem konuya ilişkin şunları kaydetti:

“Operasyonlarımızı sürdürdüğümüz 90 civarında ülkede farklı yol, iklim ve trafik şartlarında kazasız operasyon anlamında çok büyük bilgi ve tecrübe birikimimiz var. Bu birikimlerin de katkısıyla Türkiye’de emniyet performansımız ile tüm operasyonlarımızda örnek bir başarıya imza attık. “Hedef Sıfır” vizyonumuzla son 15 yılda yaklaşık 400 milyon kilometre yol katederek can kayıplı bir kaza yaşamamayı başardık.

2024 Eylül ayı itibariyle de istasyonlarımıza yakıt ikmali yaptığımız ağır vasıta filomuzun tamamında “Yorgunluk ve Dikkat Dağınıklığı Algılama Sistemi”ni devreye aldık. Böylece kritik kazasızlıktaki ilerleyişimizi teknolojiyle güçlendirdik.

Sistemimiz, araç üreticileri tarafından sunulan otonom acil frenleme ve şerit takip sistemleri gibi teknolojilere ek olarak gerçek zamanlı şekilde sürücüye müdahale ederek daha kapsamlı bir güvenlik sunuyor.

Özellikle, düşük hızlarda dahi devreye girebilmesi ve zorlu hava koşullarında çalışabilmesiyle operasyonlarımızın her aşamasında güvenliği sağlama amacı taşıyor.”

“Bu alandaki öncü rolümüzü sürdürmeye kararlıyız”

Yol Emniyeti konusunun Shell’in faaliyetlerinin her adımında önceliği ve şirket kültürünün ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Erdem, bu konudaki detaylı çalışmalara ilişkin şunları paylaştı:

“Yarattığımız emniyet kültürünü, Türkiye’de 15 yıldır aralıksız düzenlediğimiz Yol Emniyeti Konferansı ile toplumun geneline yaygınlaştırmak için çalışıyoruz.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın ‘Trafik Ateşböceği’ işletme sponsorluğumuzla, ilköğretim çağı çocuklarına trafik bilinci ve farkındalığı kazandırmayı hedefliyoruz. Trafik Ateşböceği ile her yıl 1.500 öğrenci ve ebeveyne ulaşıyoruz.

Yol emniyeti konusunda düzenlediğimiz eğitimlerle ve Trafikte Küçük Hata Yoktur programımızla birlikte yaklaşık 250 bin kişiye ulaştık.

İçişleri Bakanlığı’nın motosiklet kazalarının önlenmesine yönelik düzenlemeler kapsamında başlattığı “Bir Kural Bir Ömür“ kampanyasına 81 ildeki 1200’ü aşkın akaryakıt istasyonumuzda destek oluyoruz.

Son altı yıldır Radyo Trafik’te sponsor olduğumuz programlarla dinleyicilere düzenli olarak trafik kazalarını önlemek için önemli ipuçlarını iletiyor ve kritik hatırlatmalarda bulunuyoruz.

Titizlikle belirlediğimiz ve uyguladığımız Hayat Kurtaran Kurallarımıza yalnızca Shell çalışanları değil aynı zamanda tüm tedarikçilerimiz de Shell Türkiye’ye hizmet verdikleri süre boyunca uymak zorundalar.

Güvenli yolculuklar ve sağlıklı bir toplum için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye ve bu alandaki öncü rolümüzü sürdürmeye kararlıyız.”