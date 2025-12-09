Fidan, Suriye’de farklı dini ve etnik grupların eşit ve huzur içinde yaşadığı bir düzeni desteklediklerini belirterek, SDG ile yürütülen 10 Mart Mutabakatı sürecinin bir an önce uygulanmasının ülkenin istikrarı açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Gazze mesajı: “Soykırımda hayatını kaybedenlerin sayısı 70 bini geçti”

Bakan Fidan, Gazze’de devam eden saldırıların yalnızca bölgeyi değil küresel düzeni de derinden sarstığını ifade etti. İsrail’in saldırgan politikalarının Lübnan, Suriye, Yemen, İran ve Katar’a yayıldığını söyleyen Fidan, yaşanan soykırımda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 70 bini aştığını belirtti. Türkiye’nin ateşkesin sağlanması ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için yoğun diplomasi yürüttüğünü kaydetti.

Karadeniz vurgusu: “Savaşın tüm bölgeye yayılmasını engellemek için temaslarımız sürüyor”

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fidan, Türkiye’nin en başından bu yana barışçıl çözümü savunduğunu hatırlattı. Karadeniz’de yaşanan son olayların güvenlik risklerini artırdığına dikkat çeken Fidan, savaşın tüm Karadeniz’e yayılmaması için diplomatik temasların sürdüğünü ve Montrö Sözleşmesi’nin hassasiyetle uygulandığını dile getirdi.

Suriye’de diplomatik süreç hızlanıyor

Suriye’nin 8 Aralık itibarıyla “geri dönülmez bir döneme girdiğini” söyleyen Fidan, ülkenin uluslararası sisteme yeniden entegrasyonu için Türkiye’nin önemli rol oynadığını belirtti.

Fidan, “Arap, Türkmen, Kürt, Sünni, Dürzi, Hristiyan ve Şii tüm toplulukların barış içinde yaşadığı bir Suriye istiyoruz. 10 Mart Mutabakatı’nın hayata geçirilmesinin istikrara ciddi katkı sağlayacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Türkiye’den gönüllü olarak geri dönen Suriyeli sayısının 560 bini geçtiğini, geri dönüşlerin sürdürülebilir olması için yeniden imar projelerine hız verildiğini aktardı.

Irak, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz mesajları

Irak ile ilişkilerde yeni bir dönemin başladığını belirten Bakan Fidan, iki ülke arasında yapılan 38 anlaşmanın işbirliğini güçlendirdiğini söyledi.

Kıbrıs meselesinin Türkiye’nin milli davası olduğunu vurgulayan Fidan, KKTC’nin uluslararası alanda hak ettiği konuma ulaşması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Doğu Akdeniz’de ise Türkiye’nin “hakça paylaşım” ilkesinden geri adım atmayacağını belirtti.

ABD, NATO ve AB başlıkları

ABD ile temasların 2025 yılında yoğunlaştığını söyleyen Fidan, Suriye dosyası başta olmak üzere bölgesel konularda ortak mekanizmaların işletildiğini kaydetti.

Türkiye’nin güvenilir bir NATO müttefiki olduğunu vurgulayan Fidan, 2026’da Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi’nin İttifak için kritik sonuçlar üretmesinin hedeflendiğini belirtti.

AB ile ilişkilerde Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve vize serbestisinin hızlandırılmasının temel öncelikler arasında olduğunu ifade eden Fidan, Çin ile işbirliğinin de karşılıklı saygı temelinde geliştirildiğini söyledi.

Bakanlığın bütçe verileri

Fidan, 2024 yılında Bakanlığa 29,5 milyar TL ödenek tahsis edildiğini, harcamanın 26,6 milyar TL olarak gerçekleştiğini açıkladı. 2026 yılı için ise 46,8 milyar TL’lik bütçenin öngörüldüğünü aktardı.