Türkiye’nin ilk teknik porselen karo üreticisi olan Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Seranit”), 27 – 28 – 29 Ocak tarihlerinde ‘sabit fiyat’ yöntemiyle gerçekleşen talep toplama sürecini başarıyla tamamladı. Toplam 113.000.000 TL nominal değerli pay yatırımcılara dağıtılırken 1.356.000.000 TL’lik işlem büyüklüğüne ulaşıldı.

Seranit hisselerine ortak olan 153.055 yatırımcıdan yurt içi bireysel yatırımcılara %35,90, yurt içi yüksek başvurulu yatırımcılara %37,64 ve yurt içi kurumsal yatırımcılara %26,47 oranında pay tahsis edildi.

Seranit Genel Müdürü Fatih Kıvanç, talep toplama sonuçlarını değerlendirerek şunları söyledi; "Seranit olarak, 4 Şubat Salı günü Borsa İstanbul’da gerçekleşecek gong töreninin ardından yeni bir döneme girecek, yatırımcılarımızın güveniyle daha güçlü bir geleceğe adım atacağız. Talep toplama sürecimize gösterilen ilgi hem şirketimize hem de büyüme stratejimize duyulan güvenin açık göstergesidir. Seranit olarak, Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimize kaliteli ve yenilikçi ürünler sunarken, artık yatırımcılarımızın da desteğiyle adımlarımızı daha sağlam atıp ilerleyeceğiz. Sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda da yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Bu süreçte bize güvenen tüm yatırımcılarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ederiz.”