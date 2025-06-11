Papara Park’ta gerçekleşen protokol imza törenine Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzon milletvekilleri Adil Karaismailoğlu, Yılmaz Büyükaydın, Vehbi Koç ve Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu katıldı.

Başkan Ertuğrul Doğan törende yaptığı konuşmada, bu protokolün kulüp için büyük bir kazanım olduğunu vurgulayarak, “Uzun zamandır tamamlanamayan ve atıl durumda kalan stadyum altı iş yerleri ve çevresindeki alanlar artık Trabzonspor’umuzun olacak. Ayrıca stadyum yanındaki yaklaşık 105 dönümlük arazi de kulübümüze tahsis edildi. Burada yapacağımız kalıcı ve gelir getirecek projelerle kulübümüze yıllık 15-20 milyon Euro arasında ekonomik katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi. Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milletvekilleri, belediye başkanı ve il müdürüne teşekkürlerini iletti.

AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu ise bu gelişmeyi çok önemli bir adım olarak değerlendirdi. “Cumhurbaşkanımızın ziyaretleri sırasında gündeme getirdiğimiz bu tahsis süreci, kulübümüz açısından kritik bir dönüm noktasıdır. Burayı sadece maç günlerinde değil, yılın 365 günü yaşayan bir yaşam alanı haline getirmek istiyoruz” dedi.

Milletvekili Yılmaz Büyükaydın da tesislerin Trabzonspor’a tahsis edilmesini şehrin ve kulübün geleceği açısından çok değerli bulduğunu belirtti. “Şenol Güneş Spor Kompleksi’ni bir yaşam merkezi haline getirecek önemli markalar bu alanlara gelecek. Bu sürecin Trabzonspor’a ve Trabzon’a hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ise, “16 dükkan ve müştemilat kulübümüze ekonomik ve sosyal anlamda büyük katkı sağlayacak. Bu sürecin bir parçası olmak mutluluk verici” diyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Trabzonspor, bu tahsisle birlikte hem ekonomik gücünü artırmayı hem de Şenol Güneş Spor Kompleksi’ni çok yönlü bir spor ve yaşam alanına dönüştürmeyi hedefliyor. Kulüp yetkilileri, tesislerin ve çevresinin aktif kullanımının hem şehre hem de taraftarlara büyük fayda sağlayacağına inanıyor.