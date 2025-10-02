CNN TÜRK canlı yayınına katılan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, depremin oluşumunu ve bölgedeki riskleri şöyle değerlendirdi:

“23 Nisan’daki deprem, Silivri’den Büyükçekmece’ye uzanan fay hattının karaya yakın kısmında gerçekleşmişti. Ancak bu fayın batıya doğru uzanan bir segmenti, Silivri çukuru içinde kalan bir bölümde kırılmamıştı. Bu segment üzerinde daha önce 6–6,2 büyüklüğünde bir deprem olabileceğini söylemiştim. Bugünkü deprem ise bu segmentte meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki bir oluşumdur.”

Üşümezsoy, fay hattındaki enerji birikimi ve olası riskler hakkında da uyarılarda bulundu:

“Fay üzerinde henüz tam bir enerji boşalımı gerçekleşmedi. Yaklaşık 200 kilometrelik fay hattının sadece 10 kilometrelik bir bölümü yırtıldı. Geriye kalan 190 kilometrelik kesim hâlâ deprem potansiyeli taşıyor. Bu nedenle benzer büyüklükte depremler önümüzdeki dönemde görülebilir.”

Uzman, İstanbul için riskin tamamen geçmiş olmadığını vurgulayarak, Silivri çukuru ve çevresindeki fay segmentlerinin yakından izlenmesi gerektiğini belirtti.

Marmara Denizi’nde bugün saat 14.55 sıralarında 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, depremin merkez üssü Tekirdağ açıkları olarak kaydedilirken, sarsıntı İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Ev ve iş yerlerinde bulunan vatandaşlar kısa süreli paniğe kapılarak dışarı çıktı.

Depremin ardından uzmanlar, Marmara Bölgesi için uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada, Marmara Denizi’nde enerji boşalımı gerçekleşmediğini belirterek, 6.1 büyüklüğünde bir deprem potansiyeli bulunduğunu söyledi.

Üşümezsoy, “23 Nisan’da Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, batıya doğru uzanan bir segmentin kırıldığını, fakat Silivri çukurunda kalan bölümün hâlâ potansiyel taşıdığını ifade etmiştim. Bu bölümde 6.2’lik bir deprem oluşabilir” dedi.

Prof. Dr. Üşümezsoy ayrıca, söz konusu segmentin yaklaşık 200 kilometrelik bir uzunluğa sahip olduğunu ve sadece 10 kilometrelik kısmının kırıldığını, geriye kalan 190 kilometrelik alanın hâlâ enerji biriktirdiğini vurguladı. “Yani Silivri çukurunda kırılmamış ve deprem potansiyeli olan büyük bir kesim var. Bugünkü 5.0’lik sarsıntı, bu potansiyelin bir yansıması” diye konuştu.

Uzmanlar, İstanbul ve çevresindeki vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarırken, olası artçı sarsıntılara karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtti.