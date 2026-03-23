Ziyaret kapsamında ilçede yapılması planlanan bilim merkezi projesi sahasında incelemelerde bulunan Bayraktar, proje hakkında bilgiler aldı.

Selçuk Bayraktar, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun önemli isimlerinden olan babası Özdemir Bayraktar’ın memleketiyle bağını sürdürüyor. Ziyaret sırasında Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu ile bir araya gelen Bayraktar, bilim merkezinin özellikle gençlerin teknolojiye erişimini artırmayı ve bilimsel üretim süreçlerine katılımını teşvik etmeyi amaçladığını belirtti.

Bilim merkezi projesiyle, Sürmene’nin genç nüfusuna yönelik eğitim ve inovasyon fırsatlarının geliştirilmesi hedefleniyor.