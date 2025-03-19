Bu kapsamda JAECOO, mart ayında sıfır faizli kredi ve nakit indirimi imkanları ile kullanıcılara sunduğu finansman desteğini sürdürürken JAECOO 7 Evolve (4x4) Siyah/Gri rengine özel, sınırlı bir süre için 1.995.000 TL'den başlayan fiyatlarla kişilikli ve kaliteli yeni bir premium SUV satın almak isteyen müşterilere sunuluyor.

İlk kentsel off-road SUV modeli JAECOO 7 ile Türkiye’de kısa sürede beklentilerin üzerinde bir satış başarısı elde eden JAECOO, mart ayında sunduğu avantajlı finansman olanaklarını daha da güçlendiriyor. Bu kapsamda üstün teknolojisi ve benzersiz arazi sürüşü fonksiyonları ile Türkiye arazi SUV pazarına yeni bir soluk getiren JAECOO 7 Evolve (4x4) Siyah/Gri rengine özel 260.000 TL nakit alım avantajı ile 1.995.000 TL'lik cazip fiyatla satın alınabiliyor.

Bununla birlikte JAECOO 7 Revive (4x2) versiyonunu satın alan hem bireysel hem de ticari müşteriler 120.000 TL nakit avantajından yararlanabiliyor.

Diğer taraftan JAECOO 7 Evolve (4x4) versiyonunu satın alan ticari müşteriler 205.000 TL nakit avantajı ve 600.000TL’ye 6 ay vadeli sıfır faizli kredi seçeneğinden faydalanırken, bireysel müşteriler ise 205.000 TL nakit avantajı ile JAECOO 7 Evolve (4x4) sahibi olabiliyor.

Modern tasarım ve üstün kalitenin mükemmel birleşimini ortaya koyuyor

Premium şehirli off-road SUV modeli JAECOO 7, iddialı tasarımı ve üstün off-road performansıyla Türk kullanıcısının dikkatini çekmeyi başardı. JAECOO 7, "Klasikten Gelen, Klasiğin Ötesine" sloganıyla modern şehir tarzını off-road estetiği ile birleştiren iddialı çizgilerle klasik tasarım öğelerini miras alıyor. Modern tasarımlı ön ızgarası ve matris LED farları ile güçlü bir görünüm ortaya koyarken, 19 inçlik jantları zarafeti güçlü görünümle birleştiriyor.

Buna ek olarak JAECOO 7, off-road sürüşlerinde devrim yaratan ARDIS- Tüm Zeminlerde Akıllı Sürüş Sistemi ile donatılıyor. Kum, kar, çamur ve off-road da dahil olmak üzere yedi sürüş modu sunan bu sistem, farklı sürüş gereksinimlerine mükemmel bir çözüm sunuyor. Üst düzey kalite ve mükemmel sürüş deneyimiyle öne çıkan JAECOO 7'nin akıllı kokpiti ise üstün tepki hızı, akıcı performansı ve gelişmiş kullanım özellikleri için sektördeki en gelişmiş Snapdragon 8155 çiple donatıldı. Modelin 14,8 inçlik dokunmatik ekranı, gelişmiş ve sürükleyici bir teknolojik deneyim sağlıyor. Yeni W-HUD hayalet göstergesi ve 540° gelişmiş görüş sistemi ile sürücülerin çevreleriyle ilgili bilgilere zahmetsizce erişmelerini sağlayarak sürüş güvenliğini artırırken sorunsuz bir off-road yolculuğu sağlıyor. Ayrıca benzersiz 8 hoparlörlü SONY surround ses sistemi ile 64 renkli ortam aydınlatması bir araya gelerek sürükleyici bir sürüş deneyimi yaratıyor.

JAECOO, yenilikçi teknoloji, mükemmel performans ve katma değer yaratan finansal çözümlerle premium şehirli off-road modeli JAECOO 7’yi Türk kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor. Böylece her kullanıcı ister şehir isterse de off-road olsun çoklu yaşam tarzlarının kolaylıkla keyfini sürebiliyor. Mart ayına özel sınırlı süreli fırsat tüm hızıyla devam ediyor. İster şehirli seçkinlerin karakter ve kalite arayışı olsun, isterse de açık hava maceracılarının off-road tutkusu olsun JAECOO 7 bu fırsat ile herkesin ideal aracı olmaya aday