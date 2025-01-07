Öznil Lojistik tesislerinde gerçekleşen teslimat törenine, Scania Türkiye Satış Müdürü Bayazıt Canbulat, Scania İzmir Yetkili Satıcısı Ankara Ağır Vasıta Genel Müdürü Mustafa Mutlubaş, Scania Bölge Yöneticisi Metin Bayrak, Ankara Ağır Vasıta Satış Müdürü Ahmet Türemiş, Ankara Ağır Vasıta Servis Müdürü Şükrü Mutlubaş ve Ankara Ağır Vasıta 2. El Satış Müdürü Osman Erdem katıldı.

Öznil Lojistik yöneticileri, teslimat töreninde yaptıkları açıklamada, filolarını Scania araçlarıyla yenileyerek önemli bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini ifade ettiler. “Bu tercihin ardında Scania Super motor teknolojisinin sunduğu yakıt tasarrufu, yaygın servis ağı ve Scania aracının sağlamlığı yer alıyor. Scania’nın sunduğu dayanıklılık gibi avantajlar, Scania Super S560 modellerini tercih etmemizde belirleyici oldu. Bu yeni yatırımla birlikte, operasyonel mükemmelliği bir adım daha ileri taşımayı hedefliyoruz.” şeklinde değerlendirdiler.

“Super, Farkını Ortaya Koyacaktır”

Scania Satış Müdürü Bayazıt Canbulat ise, Öznil Lojistik’in filosu için Scania Super’i seçmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Sektörün önde gelen markalarından biri olan Öznil Lojistik’e teslim ettiğimiz bu ilk Scania Super araçların, operasyonel başarı ve yüksek verimlilik hedeflerine ulaşmalarında en büyük destekçisi olacağına inanıyoruz." dedi.

Ege Bölgesi’nde faaliyet gösteren ve McDonald’s, TAB Gıda, Kahve Dünyası gibi önde gelen markaların lojistik operasyonlarını yürüten Öznil Lojistik, filosunu Scania araçlarıyla yeniledi.