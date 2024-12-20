Teslimat törenine; Talay Logistics CEO’su Onur Talay, UCR Otomotiv firma sahipleri Ertuğrul Uçar, Mehmet Ali Uçar, Scania Pazarlama Müdürü Ömer Madazlıoğlu, Scania Pazarlama Yöneticisi Özge Akyıldız Yakan, Scania Bölge Satış Yöneticisi Tayfun Yılmaz katıldı.

Talay Logistics adına yeni araçlarını teslim alan firma CEO’su Onur Talay, yaptığı değerlendirmede, bu stratejik adımın sektörde rekabet avantajlarını artıracağına dikkati çekerek, aynı zamanda müşterilerine sundukları lojistik çözümlerin daha hızlı ve verimli hale gelmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Talay, “Scania 500R tercihimizin en önemli sebebi, yakıt tasarrufu oldu. Bu yatırım ile sadece filomuzu genişletmekle kalmıyoruz. Aynı zamanda sektördeki liderliğimizi daha da güçlendirme kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyuyoruz. Yeni Scania çekicilerimiz ile operasyonel verimliliğimizi artırırken müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerde fark yaratmaya devam edeceğiz” dedi.

UCR Otomotiv’i temsilen yaptığı açıklamada Ertuğrul Uçar ise Talay Logistics gibi gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla sektörün dikkat çeken markalarından olan bir iş ortağı ile kurdukları bu iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Scania olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına geniş ürün gamımız ile cevap vermek istiyoruz. Düşük yakıt tüketimi, yüksek ikinci el değeri, sahip olduğu teknoloji ve performans ile rekabet güçlerini artıracaklarına inanıyoruz” dedi.