Türkiye genelinde müşterilerine en yakın noktadan hizmet vermeyi amaçladıklarını belirten Scania Genel Müdürü Tolga Senyücel “Türkiye genelindeki satış ve satış sonrası servis hizmeti yapılanmamıza hız kesmeden devam ediyoruz. Erzurum bölgesinde ERZ Ağır Vasıta, Bolu bölgesinde Çarıkcı Bolu ve Kocaeli bölgesinde Mertrucks ile hayata geçirdiğimiz yeni tesisler, hizmet kapasitemizi ve erişilebilirliğimizi artırmamız açısından büyük önem taşıyor. Her üç tesisimizin de bulunduğu bölgelerde fark yaratacağına ve müşterilerimize en yüksek standartlarda hizmet sunacağına inanıyorum" şeklinde değerlendirdi.

ERZ Ağır Vasıta

Erzurum’da faaliyetlerine başlayan Scania Yetkili Satıcı ve Servisi ERZ Ağır Vasıta, 8 bin 800 metrekare açık, bin 900 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 10 bin 700 metrekarelik alanda hizmet veriyor. ERZ Ağır Vasıta, 17 kişilik personeli ile satıştan, satış sonrası hizmetlere kadar geniş bir hizmet yelpazesiyle Doğu Anadolu’daki müşterilere erişim sağlıyor.

Çarıkcı Bolu

Bolu’nun Gerede ilçesinde hizmet veren Çarıkcı Otomotiv, Bolu’da açtığı ikinci tesisi Çarıkcı Bolu ile hem satış hem de servis hizmeti sunmaya başladı. Çarıkcı Bolu, toplam 14.088 metrekare arazi alanı üzerine inşa edilmiş modern tesisleriyle dikkat çekiyor. Araç sergi alanı da dahil olmak üzere 11 bin 238 metrekare açık kullanım alanı ve 3 katlı ve toplamda 8 bin 700 metrekare kapalı alanı ile müşterilere hem satış hem de satış sonrası hizmetlerde en yeni standartları sunuyor.

Mertrucks Kocaeli

Kocaeli bölgesinde hizmet sunan Mertrucks, 10.660 metrekare toplam tesis alanına sahip. 8.400 metrekare açık alanı ve 2.755 metrekare kapalı alanıyla hizmet veren Mertrucks, bölgede satış sonrası hizmetlerde yüksek kalite anlayışıyla Scania kullanıcılarına hizmet veriyor.

Scania, 15 yetkili satıcı ve 19 yetkili servis olmak üzere güçlü hizmet ağıyla Türkiye genelinde müşterilerine güvenilir ve kapsamlı çözümler sunuyor.