Cumhuriyet'te yer alan habere göre ilk somut adım Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nde atıldı. Kurum bünyesinde 2021 yılında yapılan giyim yardımlarının memurlardan faiziyle birlikte geri alınmasına hükmedildi.

687 Memura 4.3 Milyon Liralık Geri Ödeme Talebi

Sayıştay Temyiz Kurulu’nun 7’ye karşı 4 oyla kesinleştirdiği karara göre, DSİ’de görevli 687 memura toplam 4 milyon 383 bin lira tutarında zimmet çıkarıldı. Söz konusu tutarın memurlardan tahsil edilmemesi halinde haciz işlemleri başlatılabileceği belirtiliyor. Kararın sadece DSİ ile sınırlı kalmayacağı, diğer kamu kurumlarıyla ilgili denetimlerin de sürdüğü bildirildi.

250 Bin Memur Risk Altında

2012 yılından itibaren toplu sözleşme kapsamında memurlara da verilmeye başlanan koruyucu kıyafet yardımı, özellikle enerji, sanayi, madencilik, bayındırlık, ulaştırma, tarım ve ormancılık gibi hizmet kollarındaki memurları kapsıyordu. Ancak Sayıştay’ın 2021 denetimlerinde bu yardımlar “usulsüz ödeme” olarak değerlendirildi. Bu gelişmenin, yaklaşık 250 bin kamu çalışanını etkileyebileceği öngörülüyor.

Geçmişe Dönük Tahsilat Gündemde

Sayıştay kararına göre yalnızca 2021 yılı değil; 2022, 2023 ve halen devam eden 2024 ile 2025 yıllarındaki ödemeler de mercek altına alınacak. Denetimlerin tamamlanmasıyla birlikte her bir yıl için ortalama 20 bin liraya varan tutarların zimmet olarak memurlara yansıtılabileceği belirtiliyor. Bu uygulamanın emekli memurları da kapsayacağı, hatta vefat eden memurların varislerine kadar uzanabileceği ifade ediliyor.

Sendikalardan Tepki: Toplu Sözleşme Hakkı Yok Sayılamaz

Sayıştay’ın kararına kamu çalışanlarını temsil eden sendikalardan da tepki geldi. Yetkili sendikalar, toplu sözleşme ile kazanılmış bir hakkın denetim raporlarıyla geri alınmasının hukuka aykırı olduğunu savunuyor. Konuyla ilgili yargı yoluna gidileceği ve kararın iptali için Danıştay’da dava açılacağı duyuruldu.

Gözler Diğer Kurumlarda

Sayıştay’ın benzer kararları diğer kamu kurumlarına da yaygınlaştırması beklenirken, kamu çalışanları sürecin nasıl ilerleyeceğini endişeyle takip ediyor. Öte yandan bazı kurumların, Sayıştay’ın bu tavrına rağmen 2024 ve 2025 yıllarında da giyim yardımı yapmaya devam ettiği öğrenildi. Bu durum, ilerleyen dönemde daha geniş çaplı bir zimmet süreciyle karşı karşıya kalınabileceğine işaret ediyor.