Rusya-Ukrayna savaşının ardından Avrupa ülkeleri savunma harcamalarını hızla artırma yoluna giderken, bu gelişmeler hem Batılı hem de Türk savunma sanayi şirketlerinin performansına doğrudan yansıdı. 2025 yılının ilk çeyreğinde Borsa İstanbul’da işlem gören savunma şirketleri yatırımcısına önemli kazançlar sağladı. Papilon Savunma %128,2, ASELSAN %65,4 değer kazandı. Altınay Savunma ve Otokar gibi diğer şirketler de pozitif seyir izledi.

Baykar ve Leonardo Ortaklığı Dikkat Çekti

Özellikle Türk insansız hava aracı üreticisi Baykar ile İtalyan savunma devi Leonardo arasında imzalanan iş birliği anlaşması, savunma teknolojilerinde Türkiye'nin küresel pazardaki rolünü daha da güçlendirdi. Ortaklık, Avrupalı yatırımcıların Türkiye’ye ilgisini artırırken, Türk şirketlerinin ürünlerinin Avrupa pazarlarında daha görünür hale gelmesini sağladı.

Avrupa’da Savunma Harcamaları Rekor Düzeyde Artıyor

ABD’de Donald Trump’ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmasının ardından Avrupa, savunma konusunda daha bağımsız politikalar geliştirme yönünde adımlar atmaya başladı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in açıkladığı 800 milyar avroluk yeni savunma paketi, bu eğilimi güçlendiren önemli gelişmelerden biri oldu.

Fransa, İngiltere ve Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesi, savunma bütçelerini yıllık milyarlarca avro artıracaklarını açıkladı. İngiltere 2027’ye kadar savunma harcamalarını GSYH’nin %2,5’ine çıkaracağını duyururken, Almanya anayasada değişiklik yaparak 500 milyar avroluk yeni bir savunma fonu oluşturma kararı aldı.

Küresel Hisse Performansları: Rheinmetall ve Hanwha Öne Çıktı

Avrupa merkezli Rheinmetall hisseleri yılın ilk üç ayında %113,5 artış gösterirken, Güney Koreli Hanwha Aerospace %92 yükseldi. Fransız Thales ve İtalyan Leonardo da %70’in üzerinde getiri sağladı. Bu şirketleri İsveçli Saab, İngiliz BAE Systems ve Dassault Aviation izledi.

ABD’li RTX Corporation %14,5 yükselirken, Northrop Grumman %9,1 artış kaydetti. Ancak Boeing ve Lockheed Martin gibi bazı devler, grevler ve bütçe tartışmaları nedeniyle değer kaybetti.

Türkiye, Avrupa’nın Savunma Yapısında Rol Almaya Başladı

Tellimer Stratejisti Hasnain Malik, Avrupa'nın ABD'ye olan bağımlılığı azaltma çabalarının yalnızca AB ülkeleri için değil, Türkiye gibi bölgesel oyuncular için de büyük fırsatlar sunduğunu vurguladı. Malik, "Türk şirketleri artık sadece tedarikçi değil, Avrupa'nın savunma mimarisinde söz sahibi aktörler haline geliyor" değerlendirmesinde bulundu.