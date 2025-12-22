Yurt Dışı Satış Tutarı En Yüksek Şirketler

Hacim bazlı değerlendirmede, küresel ölçekte operasyon yürüten büyük şirketlerin listenin üst sıralarında yer aldığı görüldü. Buna göre:

Türk Hava Yolları (THYAO) , yaklaşık 605,5 milyar TL yurt dışı satış tutarıyla ilk sırada yer aldı.

Koç Holding (KCHOL) , 510,6 milyar TL ile ikinci sırada bulunurken,

Ford Otosan (FROTO) ise 471,8 milyar TL yurt dışı satış hacmiyle üçüncü sıraya yerleşti. Borsa İstanbul’da 2025: Endeks Pozitif, Kazanç Seçici İçeriği Görüntüle

Bunun yanı sıra Arçelik (ARCLK), Anadolu Efes (AEFES) ve Tüpraş (TUPRS) yüksek yurt dışı satış hacimleriyle dikkat çeken diğer şirketler arasında yer aldı. Coca-Cola İçecek (CCOLA), Vestel (VESTL), Şişecam (SISE) ve Pegasus (PGSUS) da anlamlı büyüklükte yurt dışı satış gerçekleştiren firmalar olarak öne çıktı.

Yurt Dışı Satış Payı En Yüksek Şirketler

Oran bazlı değerlendirmede ise tablo biraz daha farklılaştı. Yurt dışı satışlarının toplam satışlar içindeki payı dikkate alındığında:

Casa (CASA) , Birlik Varlık (BRKVY) ve Sümer Varlık (SMRVA) , %100 yurt dışı satış payı ile listenin ilk sırasında yer aldı.

FRIGO , ULUSE , PASEU ve HATSN , %97–99 aralığındaki yurt dışı satış paylarıyla dikkat çekti.

DOFRB, AVOD ve EGEEN ise %90’ın üzerinde yurt dışı satış payına sahip şirketler arasında sıralandı.

Yüksek satış hacmiyle ilk listede de öne çıkan THYAO, %90,97’lik yurt dışı satış payı ile oran bazlı sıralamada da üst basamaklarda yer aldı.

Döviz Geliri ve Dayanıklılık Göstergesi

Bu veriler, şirketlerin iç talep dalgalanmalarına karşı dayanıklılığını ve döviz bazlı gelir yapısını göstermesi açısından önem taşıyor. İhracat ve yurt dışı satış ağırlığı yüksek olan şirketler, döviz gelirleri sayesinde küresel ekonomik koşullara daha esnek uyum sağlayabiliyor.

Öte yandan hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarda faaliyet gösteren şirketler, gelirlerini çeşitlendirerek daha dengeli bir yapı sunuyor. Bu durum, şirketlerin uzun vadeli büyüme potansiyeli ve operasyonel istikrarı açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.