Görgün, Türkiye'nin savunma sanayii sektörünün her geçen gün daha da büyüdüğünü, geliştiğini ve güçlendiğini vurguladı. Savunma sanayii ekosisteminin geniş, nitelikli, genç ve dinamik bir yapıya sahip olduğunu belirten Görgün, "Türkiye artık savunma sanayii alanında devler liginde önemli bir aktör olarak kendini kanıtladı" dedi. Bu başarı, sahada etkin bir şekilde görev yapan sistemler ve sürekli büyüyen ihracat potansiyelinin birleşimiyle elde edildi.

2025 Mart ayında savunma ve havacılık ihracatında tarihi bir artış kaydedildi. Görgün, bu dönemde ihracatın yüzde 147 oranında bir artışla 884 milyon dolara yükseldiğini açıkladı. Geçen yıl Mart ayında bu rakam sadece 358 milyon dolardı. Bu artış, Türkiye’nin savunma sanayii ürünlerinin küresel pazarda giderek daha fazla talep gördüğünü gösteriyor.

Görgün, savunma sanayii ihracatında yüksek katma değerli ürünlerin payının arttığını, bunun da Türkiye'nin uluslararası işbirlikleri ve yerli üretim platformları sayesinde mümkün olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye’nin savunma sanayii şirketlerinin dünya genelinde kesintisiz bir işbirliği faaliyetini sürdürdüğünü vurgulayan Görgün, şirketlerin artık sadece belirli coğrafyalara değil, küresel pazarlara ihracat yapabilecek düzeye geldiğini ifade etti.

Savunma sanayii ekosisteminde sadece büyük şirketler değil, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) de desteklendiğini belirten Görgün, KOBİ’lerin ihracat yapabilme kapasitelerinin artırılması gerektiğine dikkat çekti. İhracatın sürdürülebilir bir şekilde artırılmasının, Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak adına kritik öneme sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Savunma Sanayii Başkanı, sektörün elde ettiği bu başarıların Türkiye'ye önemli ekonomik ve stratejik kazanımlar sağladığını belirterek, bu süreçte emekleri geçen tüm şirketleri ve çalışanları tebrik etti. Görgün, önümüzdeki dönemde de ihracatın artırılmasının ve sektördeki büyümenin devam etmesinin hedeflendiğini belirtti.