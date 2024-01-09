Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi’ndeki bir otomobil servisinde, gece saatlerinde çıkan yangında kundaklama iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Ankara’da Şaşmaz Oto Sanayi’sinde gece saatlerinde yangın çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, yangın kısa bir sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, tamirhanede bulunan 10’a yakın araç ise kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan polis ekipleri tarafından yangın hakkında inceleme başlatıldı. Yapılan soruşturma çerçevesinde kundaklama şüphesiyle bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.