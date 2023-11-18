GAİB hizmet binasında düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'ne Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Milletvekilleri Abdulhamit Gül, Derya Bakbak, Eyüp Özkeçeci, Bünyamin Bozgeyik, Ertuğrul Kaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, Gaziantep Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, sanayici, ihracatçı ve resmi kurum yöneticileri katıldı.



Vali Kemal Çeber, Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, yaptıkları konuşmada, Gaziantep’in üretim, ihracat ve istihdamına ilişkin değerlendirme yaptı.



İhracatın Yıldızları ödül töreninde, 2022 yılında en fazla ihracat yapan GAİB üyesi 100 firmaya ödül verildi. GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan ve Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, ödülleri protokol üyeleriyle birlikte takdim etti.



SANKO Dış Ticaret AŞ’nin ödülünü SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Konukoğlu, Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül’den alırken, SANKO Tekstil’in ödülü ise SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yiğitcan Konukoğlu’na GAİB Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kılıç tarafından takdim edildi.

Program, ödül alan firma temsilcileri ve protokol üyelerinin birlikte hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.