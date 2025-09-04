Şahinbey Belediyesi zabıta ekiplerinin yaptığı denetim sırasında düzenek ortaya çıkarıldı. Belediye ekipleri, kasabın işletme ruhsatını iptal ederek dükkânın kapısına şu pankartı astı:

"Bu kasap, kasıtlı olarak kıyma makinesi üzerinde hileli düzenek oluşturup halkı yanıltıcı satış yaptığından ve halk sağlığını tehlikeye attığından dolayı Şahinbey Belediyesi tarafından ruhsatı iptal edilerek kapatılmıştır."

Belediye yetkilileri, halk sağlığını tehlikeye atan işletmelere göz yumulmayacağını vurgularken, vatandaşlara da gıda alışverişlerinde dikkatli olmaları çağrısında bulundu.