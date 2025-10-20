Balık Pazarı Canlandı

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte balığa olan talep hızla yükseldi. Gaziantep’teki balıkçılar, Karadeniz, Ege ve Akdeniz’den gelen çeşit çeşit balıkları tezgahlarda müşterilerle buluşturuyor. Özellikle palamut, hamsi, istavrit, levrek ve çupra gibi mevsim balıkları yoğun ilgi görüyor. Balık sezonunun 1 Eylül’de başlamasının ardından pazarlar canlanırken, balıkçı esnafı satışlardan memnun.

Fiyatlar 250 TL’den Başlıyor

Balık fiyatları çeşidine ve boyutuna göre 250 TL’den başlayıp 1.500 TL’ye kadar çıkıyor. Omega 3 açısından zengin olmasıyla bilinen balık, sağlık bilinci yüksek vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Gaziantep Balık Hali esnafı, havaların serinlemesiyle birlikte satışların artığını belirtiyor.

“Halkımız Balığı Çok Seviyor”

Balıkçı Ali Tekin, “Sofralarda kırmızı et yerine artık balık tercih ediliyor. Sezonun açılmasıyla satışlarımız arttı. Özellikle hamsi, palamut, istavrit, levrek, çupra ve somon gibi balıklar rağbet görüyor. Kılçıksız ve kolay tüketilebilir olması vatandaşların ilgisini artırıyor” dedi.

Esnaf Yılmaz Akdeniz ise, “Havalar soğudukça talep artıyor ve balıklar daha lezzetli oluyor. Şu anda tezgahımızda 42 çeşit balık bulunuyor. Gaziantepliler kış geldiğinde balığı sofralarından eksik etmiyor” şeklinde konuştu.

Vatandaşlar Balığı Tercih Ediyor

Mevsim balıklarını sofralarında görmek isteyen Gaziantepliler de balık alışverişine yoğun ilgi gösteriyor. Vatandaş Mehmet Polat, “Sürekli kebap yemek bazen bıkkınlık veriyor. Artık taze balık sezonu başladı, akşam için levrek ve hamsi aldım” diyerek düşüncelerini paylaştı.

Gaziantep’te balık sezonunun açılmasıyla birlikte, hem balıkçı esnafı hem de vatandaşlar yeni lezzetlerin keyfini çıkarmaya başladı. Şehir, kebabın yanı sıra balığıyla da sofraları şenlendiriyor.