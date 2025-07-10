TÜİK’in Sanayi Üretim Endeksi sonuçlarına göre; Mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü %10 artış göstererek en dikkat çeken yükselişi kaydetti. İmalat sanayiinde üretim %4,6 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü %4,7’lik bir büyüme sergiledi.

Aylık bazda da pozitif seyir sürüyor

Sanayi üretimi bir önceki aya göre de yükseliş eğilimini sürdürdü. Mayıs ayında toplam sanayi üretimi aylık bazda %3,1 oranında artış gösterdi. Alt sektörler bazında bakıldığında; madencilik ve taş ocakçılığı sektörü %5,3, imalat sanayi %3,2 oranında büyüme kaydetti. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme sektöründe ise üretim sabit kaldı.

Ekonomistler, bu verilerin hem iç talebin canlı kaldığını hem de dış pazarlarla kurulan ticaret köprülerinin sanayiye olumlu yansıdığını belirtiyor.