Sanayi üretimi ekimde aylık yüzde 0,4 azaldı, yıllık ise yüzde 1,1 artış gösterdi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı ekim ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,5 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 0,4 azaldı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı ekim ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,3 azaldı.

Eylül ayında sanayi üretimi aylık yüzde 0,1 azalmış ve yıllık yüzde 4 artmıştı.