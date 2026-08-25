SAMSUN (İHA) - Samsunspor, Norveç 1. Lig ekiplerinden Fredrikstad forması giyen 22 yaşındaki Danimarkalı futbolcu Oskar Ohlenschlger ile 2031 yılına kadar geçerli 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un bu yıl as kadrosuna transfer ettiği 8. oyuncu Oskar Ohlenschlger oldu. İmza töreni, Başkan Yüksel Yıldırım'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

Futbol kariyerine Danimarka'da başlayan Oskar Ohlenschlger, İngiltere'de AFC Wimbledon ve Fulham altyapılarında forma giyerek futbol eğitimini sürdürdü. 2021 yılında ülkesine dönen genç oyuncu, FC Nordsjlland U19 takımında görev aldı. 2023 yılında Vendsyssel FF'ye transfer olan Ohlenschlger, Ocak 2025'te Fredrikstad FK kadrosuna katıldı. Norveç ekibinde sergilediği performansla dikkat çeken Danimarkalı oyuncu, kariyerinde yeni bir sayfa açarak Samsunspor'a katıldı.

Kulüpten transfer ile ilgili yapılan açıklamada, 'Teknik becerileri, hücumdaki etkinliği, oyun görüşü, mücadeleci karakteri ve gelişime açık yapısıyla öne çıkan Oskar Ohlenschlger'in takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Oskar Ohlenschlger'e büyük Samsunspor Ailemize hoş geldin diyor; Atatürklü Armamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz' ifadeleri yer aldı.

Bu zamana kadar profesyonel olarak 105 maça çıkan Oskar Ohlenschlger, bu karşılaşmalarda 15 gol, 7 asist yapma başarısı gösterdi.