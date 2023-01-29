Bıçakla yaralama şüphelisi yakalandı

Samsun’un Bafra ilçesinde 2 kişiyi bıçakladıktan sonra kaçan şüpheli yakalandı.

Olay, ilçenin Tabakhane Mahallesi’nde 2 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lokantada Z.I. ile N.Y. (20) arasında tartışma çıktı. Lokantanın dışında da devam eden tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.Y., tartıştığı Z.I. ve H.T.’yi bıçakla yaraladı. Aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Z.I. ve H.T. Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Z.I., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesine sevk edildi. Olay sonrası kaçan N.Y., Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince dün gece Bakırpınarı Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs bugün işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi.