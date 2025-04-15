Fenerbahçe Opet, yarı finalde Galatasaray Daikin karşısında büyük bir mücadele ortaya koyarak seriyi 2-1 kazandı ve finale yükseldi. Sarı-lacivertliler, 3-2’lik son maç galibiyetiyle hem taraftarına büyük sevinç yaşattı hem de final bileti aldı.

Diğer tarafta V.Bank, zorlu rakibi Eczacıbaşı Dynavit’i geçerek finale adını yazdıran ekip oldu. Sezon boyunca üst düzey performans sergileyen sarı-siyahlılar, şimdi gözünü kupaya dikti.

Final serisi, 5 maç üzerinden oynanacak ve 3 galibiyete ulaşan takım sezonu şampiyon olarak tamamlayacak. Normal sezonda iki takım da birbirlerine üstünlük kurmayı başarmış, ligde oynanan iki karşılaşma da karşılıklı galibiyetlerle sonuçlanmıştı. Ancak CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde gülen taraf V.Bank olmuş, altın set sonunda Fenerbahçe'yi geçerek Dörtlü Final’e kalmıştı.

Dev final serisinin ilk maçı, 17 Nisan Perşembe günü voleybolseverlerle buluşacak. Tüm gözler bu kritik mücadelelerde olacak; hem Türkiye’nin en prestijli liginde hem de Avrupa’da ses getiren bu iki dev takım, şimdi Sultanlar Ligi şampiyonluğu için file önünde savaşacak.