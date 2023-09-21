UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2023-2024 sezonu dün oynanan maçlarla başlarken, bugün de A, B, C ve D grubunda 8 karşılaşma sonuçlandı. Günün ilk karşılaşmaları olan 19.45 seansında Galatasaray, sahasında Danimarka temsilcisi Kopenhag’ı konuk etti. Sarı-kırmızılılar, 2-0 geriye düştüğü mücadeleden 2-2’lik beraberlikle ayrılarak sezona 1 puanla başladı. Şampiyonlar Ligi’nde en çok şampiyonluğa sahip olan Real Madrid, Union Berlin’i uzatma dakikalarında bulduğu golle mağlup etti ve 3 puana ulaştı.



Gol düellosunu Bayern kazandı

Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Galatasaray’ın rakipleri Allianz Arena’da karşılaştı. Alman devi Bayern Münih, İngiliz ekibi Manchester United’ı konuk ederken, gol düellosuna sahne olan maçı Bayern Münih 4-3 kazandı. Bayern’e galibiyeti getiren goller Leroy Sane, Serge Gnabry, Harry Kane ve Mathys Tel’in ayağından geldi. Manchester’da Casemiro 2 golle dikkat çekerken, Fenerbahçe’den transfer edilen Altay Bayındır ise yedek kulübesinde yer aldı.

Şampiyonlar Ligi’nde bugün alınan sonuçlar şöyle:



Galatasaray - Kopenhag: 2-2

Bayern Münih - Manchester United: 4-3

Sevilla - Lens: 1-1

Arsenal - PSV Eindhoven: 4-0

Real Madrid - Union Berlin: 1-0

Sporting Braga - Napoli: 1-2

Real Sociedad - Inter: 1-1

Benfica - Salzburg: 0-2