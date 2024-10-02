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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci hafta karşılaşmaları başladı. Günün 19.45 seansında Fransız ekibi Brest, Salzburg'u 4-0 yenerek 2'de 2 yaptı. Stutgart ise Sparta Prag ile 1-1 berabere kaldı. Saat 22.00'de başlayan maçlarda ise gollü maçlar oynandı. Barcelona, Young Boys önünde 5 golle 3 puana ulaşırken, Manchester City de S. Bratislava'yı 4-0 mağlup etti.

Hakan Çalhanoğlu, kilidi açtı
İtalya'da Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, 11. dakikada serbest vuruştan fileleri havalandırdı. Milli futbolcunun golüyle 1-0 öne geçen Inter, 59. dakikada Arnautovic, 71'de Martinez ve 81'de de Taremi'nin golleriyle sahadan 4-0 galip ayrıldı. İlk maçta Manchester City ile berabere kalan mavi-siyahlılar, puanını 4'e yükseltti.

Nuri Şahin'li Dortmund gol yağdırdı
Teknik direktörlüğünü Nuri Şahin'in yaptığı Borussia Dortmund, sahasında Celtic ile karşılaştı. Emre Can'ın 7. dakikada penaltıdan kaydettiği golle açılışı yapan sarı-siyahlılarda Karim Adeyemi hat-trick yapma başarısı gösterirken, Guirassy'nin iki, Nmecha'nın da bir golüyle rakibini 7-1 mağlup etti. Celtic'in tek golü Maeda'dan geldi.
Şampiyonlar Ligi’nde bugün alınan sonuçlar şöyle:

Salzburg - Brest: 0-4
Stuttgart - Sparta Prag: 1-1
Inter - Kızıl Yıldız: 4-0
B. Dortmund - Celtic: 7-1
Barcelona - Young Boys: 5-0
B. Leverkusen - Milan: 1-0
Arsenal - PSG: 2-0
PSV - Sporting: 1-1
S. Bratislava - Manchester City: 0-4