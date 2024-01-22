Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Yörük kültürünün önemli bir geleneği olan deve güreşlerini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi 3. Deve Güreşleri düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde gerçekleşen deve güreşlerine Denizlililer başta olmak üzere çevre illerden de güreş severler bu özel organizasyonun heyecanını doyasıya yaşadı. Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'ne gelen seyircileri selamlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Denizli'nin yanı sıra Aydın ve Muğla başta olmak üzere çevre illerden gelen120 pehlivan devenin kıran kırana mücadelesi ise nefesleri kesti.



Kadın ve çocukların da ilgi gösterdiği Denizi Büyükşehir Belediyesi 3. Deve Güreşleri’nde basın mensuplarına açıklama yapan Başkan Osman Zolan, Yörük-Türkmen geleneğinden gelen deve güreşlerini bir kez daha düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.



“Değerlerimize sahip çıkıyoruz”

Yağmura rağmen vatandaşların ilgisinden dolayı sevinçli olduklarını ifade eden Başkan Osman Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ecdadımızdan bizlere kalan değerlerimize hep beraber sahip çıkmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın ilgisi olduğu ve talep ettiği sürece biz de bunları karşılamaya gayret edeceğiz. Değerlerimize sahip çıkarak, geleceğe, gençliğimize aktararak yolumuza devam edeceğiz. Bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkmazsak biz olmaktan çıkarız. Bu nedenle geleneklerimizi çocuklarımıza aktarmak zorundayız." Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'ni Türk milletinin geleneksel değerlerini yaşatmak adına kente kazandırdıklarını ifade eden Başkan Zolan, "İnşallah yağlı pehlivan güreşleri, deve güreşleri, okçuluk gibi geleneksel spor etkinliklerimizi tesisimizde düzenlemeyi sürdüreceğiz. Gençlerimize, insanlarımıza bu duyguyu yaşatmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



Müsabakalar nefes kesti

Öte yandan 120 pehlivan devenin kıyasıya mücadele ettiği güreşleri yağmura rağmen vatandaşlar heyecanla takip etti. Çatal kapanla sonuçlanan güreşler izleyenlere heyecanlı saatler yaşattı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kupası beraberlikle sonuçlandı Ayvacık’tan “Bilal Baba” ile Kumluca’dan “Çılgın Boran” kupanın sahibi olurken, Valilik Kupası finali de beraberlikle sonuçlandı. Yapılan değerlendirmeye göre birinciliği “Ünal ile Kurşun” adlı pehlivan develer paylaştı.