Hazır salçalara güvenmeyip ev ekonomisine katkı sunmak isteyen vatandaşlar, kent merkezindeki biber satıcılarına akın etti. Satıcılardan çuvallarla salçalık biber satın alan vatandaşların kimi türlü zahmetlerle biberleri eliyle temizlerken kimiyse biber çekim merkezlerinde elini değdirmeden temizleyip çektiriyor.



Damlar kırmızıya boyandı

Biberlerini çektiren vatandaşlar son olarak ise suyunu çekmesi için damlara seriyor. Kent genelinde bazı apartmanların ve müstakil evlerim damlarına serilen çekilmiş salçalık biberler, damları kırmızıya boyarken havadan ilgi çekici görüntüler de oluştu.



Rekolte azaldı, fiyat arttı

Ancak geçen yıla göre rekoltenin azalması ve işçi bulunmaması nedeniyle biber fiyatları 10-12 liradan 22-23 liraya kadar yükseldi.



“Tarlada çalışacak işçi bulamıyoruz”

Adana Karaisalı Biberciler ve Zeytinciler Derneği Başkanı Murat Kılıç, İhlas Haber Ajansı’na konuştu. Kılıç, ilk biberin 15 liradan satıldığını ancak şuanda fiyatların yükseldiğini söyleyerek, “Biberin kilosu 15 liradan başladı. Bugün itibari ile kilosu 23 lira oldu. Bu fiyatın artmasının sebebi hava sıcaklıklarının artmasının sonucudur. Biber sahipleri olarak tarlada çalışacak işçi bulamıyoruz” ifadelerini kullandı.



“Verim kaybı yaşanıyor”

Hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından fiyatlarında düşeceğini anlatan Kılıç, “Hava sıcaklıkları düştüğünde biber fiyatları da düşecektir. Biber fiyatlarının 15 liraya kadar düşeceğine inanıyorum. Verim kaybı da yaşıyoruz. Geçen yıllarda 1 dönüme 3,5 ton verim alıyorduk. Şimdi ise 2 ton verirse seviniyoruz. Geçen sene biber fiyatları 8 ila 13 TL arasında değişiyordu” dedi.



“Fiyatlar düşecek”

Fiyatların düşeceğini ve vatandaşların acele etmemesi gerektiğini kaydeden Murat Kılıç, “Vatandaşlar biberi daha da pahalı olacak diye düşünerek aceleyle alıyorlar. İnsanların acele etmesine gerek yok. Adana’daki biberin yüzde 50’si hala toplanmadı. Toplandıktan sonra biber fiyatları düşecek ve bir dengeye gelecektir” diye konuştu.



“400 kilogram bize 1 yıl için yetiyor”

400 kilogram salçalık biber alan Fatma Yılmaz isimli vatandaş, “Her şey çok pahalı. 400 kilogram biberi 20 TL ‘den alacağım. 400 kilogram bize 1 yıl için yetiyor. Salça yapma süreci çok zor ama yılda bir kez olduğu için katlanıyoruz” şeklinde konuştu.



“Herkes artık kendi salçasını yapıyor”

Biber çekim merkezi sorumlusu Ahmet Sarıgül ise yoğunluğun fazla olduğunu ve biberin kilogramını 3 liradan çektiklerini söyledi. Sarıgül, “Bibere talep çok ama herhalde yetmeyecek. Çünkü çok fazla da biber yok tarlada. Herkes artık kendi salçasını yapıyor” dedi.