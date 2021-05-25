“Çağdaş Batı Literatüründe Kur’an Metnine Yaklaşımlar” konulu seminer düzenlendi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölüm Seminerleri kapsamında Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Dr. Öğr. Üyesi Ersin Kabakcı tarafından “Çağdaş Batı Literatüründe Kur’an Metnine Yaklaşımlar” konulu seminer gerçekleştirildi. Seminer Fakültenin YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı.

Seminerin moderatörlüğünü yürüten Tefsir Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Bayram Demircigil, açılışta konuyla ilgili kısa bir girizgah gerçekleştirdi. Batıdaki İslam araştırmaları denilince akla ilk olarak oryantalizmin geldiğini ve bu çalışmaların Avrupa merkezli bir bakışla icra edildiğini ifade eden Dr. Demircigil, Batıdaki çalışmaların sadece oryantalistler tarafından gerçekleştirilmediğini vurguladı.

Batıdaki bu çalışmalara duyarsız kalıp kalamayacağımız sorusuna da dikkat çeken Dr. Demircigil, İngilizce olarak yapılan yayınların Arapça ve Türkçe yayınlardan çok fazla olduğunu hatırlatarak bu çalışmalara bigâne kalınamayacağının altını çizdi. Dr. Demircigil, sözü daha sonra Dr. Ersin Kabakçı’ya bıraktı.

Konuşmasına, Dr. Demircigil’e ve onun şahsında SAÜ İlahiyat Fakültesi’ne teşekkür ederek başlayan Dr. Öğr. Üyesi Ersin Kabakçı konuyu hazırladığı slayt eşliğinde anlattı. Dr. Kabakçı, oryantalizmin kadim bir geçmişe sahip olduğunu, kendi içerisinde belirli kırılmaların olduğunu ve devasa bir literatür oluşturduğunu ifade etti ve bu sebeplerden dolayı bu söz konusu çalışmalara duyarsız kalınamayacağı gibi bunlara tamamen genellemeci ve negatif bakış açısıyla da yaklaşılamayacağını belirtti. Ayrıca duyarsız kalmanın veya genellemeci bir bakışla bu çalışmalara yaklaşmanın Müslümanlara fayda sağlamadığını da ifade etti.

Müslümanların Kur’an’a yükledikleri anlamla Batı literatüründe gayrimüslimler tarafından yüklenen anlamın temel paradigmalar sebebiyle farklı olduğunu vurgulayan Dr. Kabakçı, batı literatürünün de ön yargısız ve tarafsız bir şekilde ele alınmasının önemini vurguladı. Batı’da çağdaş Kur’an araştırmalarında hangi konuların öne çıktığına değinen Dr. Kabakçı ilk olarak metin bütünlüğü arayışlarının üzerinde durdu. İkinci olarak Kur’an mushafları yazmaları hakkındaki araştırmalara işaret eden Dr. Kabakçı, araştırmaların son yıllarda Kur’an’ın metnine yoğunlaştığını belirtti. Konuşması boyunca Kur’an metniyle ilgili çalışmaları değerlendiren Dr. Kabakçı, Müslümanların oryantalist çalışmalara da adil bir şekilde yaklaşması gerektiğinin üzerinde durdu. Kabakçı, oryantalistlerin Kur’an hakkındaki araştırmalarının İslam akidesini bozma dışında bilimsel gayelerinin de olabileceğini örnekler vererek belirtirken onların düştüğü hataları da zikretti.

Konuşmasının sonunda çalışılması gereken pek çok konu olduğunun altını çizen Dr. Kabakçı, bazı konu tavsiyeleri bulunarak konuşmasına son verdi.